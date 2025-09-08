Unbekannte legen Schweinekopf vor Polizeiwache in Hamburg – Staatsschutz ermittelt

Einen Schweinekopf haben Unbekannte am späten Samstagabend vor eine Polizeiwache in Hamburg-Stellingen gelegt. Der Kopf des Spanferkels sei in die Einfahrt geworfen worden, nachdem kurz zuvor ein Streifenwagen auf das Gelände gefahren sei, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

Polizisten entsorgen Schweinekopf

Die Täter flüchteten den Angaben zufolge unerkannt. Polizist:innen der Wache sicherten Spuren und entsorgten schließlich den Schweinekopf. Die Hintergründe sind noch unklar. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts prüfe nun, ob der Vorfall politisch motiviert war.

SAT.1 REGIONAL/dpa