Unbekannte attackieren Fußballfans nach Auswärtsspiel

Unbekannte haben Fußballfans auf der Rückreise von einem Fußballspiel attackiert. 20 bis 30 vermummte Menschen sollen Fans des SV Atlas Delmenhorst am Samstagabend in Delmenhorst (Niedersachsen) angegriffen haben, als diese gerade einen Fanbus verließen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie hätten die Fans geschubst, geschlagen und getreten und dabei sieben Menschen verletzt. Es seien auch Feuerwerkskörper gezündet und Pfefferspray eingesetzt worden.

Eine 47 Jahre alte Frau erlitt laut den Angaben der Polizei eine Armverletzung, ein 50-Jähriger eine Kopfverletzung. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer seien später mit einem Auto in eine unbekannte Richtung geflohen.

Mit dpa