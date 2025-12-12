Umfrage: Jeder dritte niedersächsische Betrieb sieht Nachteile durch Energiewende

12. Dezember 2025
Ein Windrad steht inmitten von Nebel auf Feldern im Süden der Region Hannover. Foto: dpa

Die Stimmung der niedersächsischen Wirtschaft zur Energiewende hat sich laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHKN) verbessert, bleibt aber klar negativ. Der Barometerwert, der die Einstellung der Unternehmen zur Energiewende widerspiegelt, verbesserte sich von minus 9,8 Punkten im vergangenen Jahr auf minus 4,4 Punkte, wie die Kammern mitteilten.

An der Befragung nahmen im Sommer rund 320 Unternehmen aus Niedersachsen teil. 32,9 Prozent beurteilten die Auswirkungen der Energiewende auf ihre Wettbewerbsfähigkeit als sehr negativ oder negativ, 24,5 Prozent als sehr positiv oder positiv.

Industrie besonders unter Druck

Besonders kritisch fiel die Lage in der Industrie aus: 48,8 Prozent der Industrieunternehmen rechneten mit negativen Auswirkungen der Energiewende auf ihre Wettbewerbsfähigkeit, nur 16,7 Prozent gingen von einem positiven Effekt aus. 

IHKN-Energiesprecher Hartmut Neumann erklärte, 42,4 Prozent der befragten Unternehmen gäben an, dass die Energiekosten zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens am Standort Deutschland führen – so viele seien es seit Erstellung des Energiewende-Barometers noch nie gewesen.

Darauf reagierten Unternehmen mit konkreten Anpassungen. Knapp 13 Prozent aller Betriebe gaben an, Kapazitäten ins Ausland zu verlagern oder die Produktion im Inland einzuschränken; diese Maßnahmen seien geplant, laufend oder bereits umgesetzt. In der Industrie sei die Diskussion über Abwanderung ausgeprägter: Dort sei das Thema bei fast jedem dritten Unternehmen (31 Prozent) präsent.

Klimaziele bleiben, Tempo umstritten

Die Umfrage zeige auch, dass viele Unternehmen ihre Klimaziele trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiterverfolgten. 91,7 Prozent der Betriebe seien bereits klimaneutral oder strebten dies in den kommenden Jahren an. 2,8 Prozent arbeiteten nach eigenen Angaben bereits klimaneutral, weitere 21,7 Prozent wollten dies bis 2030 erreichen.

Bis 2040 planten zusätzliche 19,5 Prozent der Unternehmen eine vollständige Vermeidung ihrer CO2-Emissionen – im Einklang mit dem Klimaneutralitätsziel des Landes Niedersachsen. 47,7 Prozent orientierten sich am Bundesziel für 2045. IHKN-Hauptgeschäftsführerin Monika Scherf sagte dazu: „Die Wirtschaft hat verstanden und macht sich auf den Weg.“ Gleichzeitig brauche es aus ihrer Sicht Spielraum bei der Frage, wann Klimaneutralität erreicht werden könne.

Zweifel am Landesziel 2040

IHKN-Umweltexperte Björn Schaeper sagte, die Umfrage werfe die Frage auf, ob das Ziel des Landes, bereits 2040 klimaneutral zu sein, wirklich realistisch sei oder die Wirtschaft überfordern könnte. Die Skepsis überwiege derzeit bei vielen Unternehmen, sagte er.

Von der Politik verlangen die Unternehmen laut Kammerangaben unter anderem niedrigere Strompreise, bessere Bedingungen für Eigenversorgung und langfristige Lieferverträge, mehr Flexibilität bei der Energienutzung, den Abbau bürokratischer Hürden, technologieoffene Wege zur Klimaneutralität sowie eine verlässliche Energieinfrastruktur.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Debatte um Arbeitspflicht für Asylbewerber in Salzgitter spaltet Politik

12.12.2025 10:12 Uhr

Die Überlegungen der Stadt Salzgitter (Niedersachsen), eine Arbeitspflicht für Asylbewerber einzuführen, stoßen beim Flüchtlingsrat Niedersachsen auf deutliche Kritik. Eine solche Pflicht sei “nicht zielführend”, sagte Muzaffer Öztürkyilmaz...

Video04:09 Min.

Krise in der Chemie-Industrie: Was sieht die Perspektive für Niedersachsen aus?

11.12.2025 16:36 Uhr

Die Chemie-Industrie ist in Niedersachsen mit über 24.000 Arbeitsplätzen ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Allerdings schwächelt die Branche, denn nur 70% der Produktionsanlagen sind ausgelastet. Beim großen Chemie-Gipfel...

Video02:42 Min.

Eva Högl ist neue Bremer Innensenatorin

11.12.2025 15:38 Uhr

Die Niedersächsin Eva Högl (SPD) tritt im Bremer Senat die Nachfolge von Ulrich Mäurer (SPD) an, der am Mittwoch nach mehr als 17 Jahren aus dem Amt...

Steueroase Sachsenwald in Schleswig-Holstein wird aufgeteilt – Sorgen bei Gemeinden

11.12.2025 08:43 Uhr

Der östlich von Hamburg gelegene Sachsenwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet in Schleswig-Holstein und gehört zu den letzten gemeindefreien Gebieten im nördlichsten Bundesland. Doch das soll sich...

Video02:18 Min.

Hamburger CDU will Klimaneutralität erst 2045: Diskussion in Bürgerschaft

10.12.2025 17:03 Uhr

Hamburg muss bis 2040 klimaneutral werden, so sieht es der Volksentscheid vom 12. Oktober vor. Doch nun gibt es offenbar Bestrebungen, sich über die Entscheidung der Hamburger...

Video02:50 Min.

Bundesverdienstkreuz: 98-jährige Hannoveranerin für Engagement für Obdachlose geehrt

10.12.2025 17:00 Uhr

Die 98-jährige Annemarie Streit aus Hannover (Niedersachsen) setzt sich seit über 40 Jahren für Menschen ein, die auf der Straße leben. Für ihr soziales Engagement wurde ihr...

Zur Startseite