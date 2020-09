Um ein Haar Schüler angefahren: 17-Jähriger flüchtet mit Auto von Vater

Ein 17-Jähriger ist in Alfeld im Landkreis Hildesheim unerlaubt mit dem Auto seines Vaters gefahren und hat dabei um ein Haar mehrere Schüler angefahren.

Diese habe er übersehen, als er am Donnerstagnachmittag rückwärts aus der Einfahrt fuhr, teilte die Polizei mit. Die Schüler konnten dem Auto noch rechtzeitig ausweichen. In der Folge geriet der junge Mann mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen ein Verkehrsschild und flüchtete vom Unfallort. Die Polizei griff ihn wenig später unverletzt auf. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und womöglich Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ihm ist eigentlich nur „begleitetes Fahren mit 17“ erlaubt. Ans Steuer darf er also nur, wenn eine erwachsene Begleitperson dabei ist.

Mit dpa