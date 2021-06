UEFA lehnt Regenbogen-Arena bei EM-Spiel ab: Wolfsburg will eigenes Stadion beleuchten

Die Volkswagen Arena soll Mittwochabend in Regenbogenfarben leuchten. Foto: facebook.com/VfL Wolfsburg

Die Entscheidung der UEFA, das Fußballstadion in München dürfe beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn am Mittwoch nicht in Regenbogenfarben beleuchtet werden, hat viel Protest und einige Aktionen hervorgerufen.

Das Stadion in Wolfsburg soll, wie die Stadien in Frankfurt am Main, Köln und Berlin (Olympiastadion) am Mittwoch ebenfalls in Regenbogenfarben beleuchtet werden. Das kündigte der VfL Wolfsburg am Dienstag via Twitter an. Die Spielführer und Spielführerinnen der Wolfsburger Profiteams traten bereits in der Vergangenheit mit Armbinden in den Regenbogenfarben an und setzten somit ein Zeichen für Toleranz und Menschenrechte.

Hintergrund der Beleuchtungs-Aktion der Stadien am Mittwoch ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban. Entsprechend laut war die Forderung nach einem klaren Zeichen bei der Fußball-EM in Deutschland geworden.

Das kann doch nicht wahr sein, @UEFA! Wenn ein Stadion in #Regenbogen als Signal für Freiheit, Vielfalt & Akzeptanz zu politisch ist, dann hat jemand seinen Auftrag nicht verstanden. Wir sollten jetzt alle zusammen den Regenbogen 🌈 strahlen lassen, überall. #euro2020 #Pride2021 — Katharina Fegebank (@fegebanks) June 21, 2021

Deutsche Politiker und Politikerinnen haben nach dem UEFA-Verbot für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben Kritik am Fußball-Dachverband geäußert. „Liebe UEFA, es ist nicht so, dass ich von euch viel erwartet habe. Aber ihr seid noch peinlicher als ich dachte. Schämt euch!“, schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Dienstag bei Twitter zu der Entscheidung vor dem EM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte in Berlin: „Die Ablehung ist eine Entscheidung der Gestrigen.“ Katarina Barley (SPD), Vize-Präsidentin des Europaparlaments, schrieb: „Vor Autokraten einzuknicken hat noch nie zu etwas Gutem geführt.“

Die Grünen riefen dazu auf, Regenbogenflagge zu zeigen. „Für Toleranz. Gegen Homofeindlichkeit. Nicht nur, wenn es um Fußball geht. Lasst uns ein starkes Zeichen der Vielfalt setzen und den Regenbogen durchs Land tragen“, schrieb Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in dem Kurznachrichtendienst.

Die Linke schrieb auf ihrem Twitter-Account: „Wer bei Menschenrechten von Neutralität spricht, hat nichts verstanden.“ Auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Marco Buschmann, bedauerte die Entscheidung. „Die #Regenbogenfarben stehen für Selbstbestimmung, Toleranz, Weltoffenheit, Freiheit“, schrieb er.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sein Bedauern über die Entscheidung der UEFA ausgedrückt. „Schade, dass die Münchner Arena nicht in Regenbogenfarben leuchten darf. Das wäre ein sehr gutes Zeichen für Toleranz und Freiheit gewesen“, schrieb Söder am Dienstag bei Twitter. „Wir müssen uns stark machen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung“.

Auch aus dem Nachbarland Frankreich kam eine enttäuschte Reaktion. „Ich bedauere diese Entscheidung, denn ich denke, das wäre ein sehr starkes Symbol gewesen“, sagte Europa-Staatssekretär Clément Beaune am Dienstag am Rande eines EU-Ministertreffens in Luxemburg. Beaune gilt als Vertrauter von Staatschef Emmanuel Macron.

Die UEFA hatte zuvor entschieden, dass das EM-Stadion in München beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn an diesem Mittwoch nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen darf. Die UEFA lehnte einen entsprechenden Antrag des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) ab. Die UEFA sei „aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage – eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt – muss die UEFA diese Anfrage ablehnen.“

Mit dpa