Überfrierende Nässe in Hamburg: Winterdienst im Großeinsatz

27. Januar 2026

Wegen überfrierender Nässe ist der Winterdienst der Stadt Hamburg auch am frühen Dienstagmorgen erneut im Großeinsatz. Seit 3:00 Uhr seien 728 Einsatzkräfte mit mehr als 360 Fahrzeugen unterwegs, um unter anderem wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, ein ausgewähltes Radwegenetz und Bushaltestellen zu räumen und zu streuen, teilte die Stadtreinigung Hamburg mit. Der Einsatz ist demnach notwendig, weil im Verlauf der Nacht Tauwasser und Schneematsch überfroren sind. Die Stadtreinigung bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht, da es trotz des umfangreichen Einsatzes weiterhin glatt sein kann. 

Erneut ist die Stadtreinigung mit Hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Winterdienst im Einsatz. (Archivbild) Bodo Marks/dpa

Die Stadtreinigung erinnerte daran, dass die Anlieger:innen selbst für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der Stadtreinigung liegen, verantwortlich sind. An Werktagen sei dafür bis 8:30 Uhr Zeit.

SAT.1 REGIONAL/dpa

