Überflüssige Bundesländer? Bovenschulte verteidigt Bremen

14. Januar 2026
Andreas Bovenschulte (links) und Markus Söder unterhalten sich in der Länderkammer, dem Bundesrat. (Archivbild) Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Forderung von CSU-Chef Markus Söder nach einer Neuordnung der Bundesländer stößt bei Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte auf Ablehnung. Wenn Söder von Bundesländern spreche, die nicht mehr leistungsfähig seien, könne er nicht Bremen gemeint haben, zitierte der „Weser-Kurier“ den SPD-Politiker.

„Wir sind Space City Nr. 1 in Deutschland, liegen beim Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner im Ländervergleich auf Platz zwei hinter Hamburg und verschiffen über unsere prosperierenden Häfen auch Produkte aus München und Nürnberg in alle Welt“, sagte Bovenschulte.

Bovenschulte: Geht auch um Heimat

Zudem gehe es bei den Bundesländern nicht nur um Verwaltungsstrukturen, sondern auch um Heimat, Verbundenheit, Geschichte und Identität. „Und damit spielt man nicht. Das sollte gerade ein bayerischer Ministerpräsident wissen.“

Was Söder gesagt haben soll

Söder hatte nach Teilnehmerangaben auf der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion gesagt, es könne nicht sein, dass einige Länder kaum noch lebensfähig seien und von Bayern und anderen bezahlt werden müssten. 

Bremen und Saarland „einsparen?“

Welche Neuordnung ihm vorschwebt oder welche Bundesländer er zusammenlegen würde, sagte Söder demnach nicht. In der Vergangenheit, beim politischen Aschermittwoch 2024, hatte er aber beispielsweise als Möglichkeit angedeutet, man könnte Bremen und das Saarland „einsparen“.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:36 Min.

Niedersächsischer Städtetag: Dramatische Finanzlage vieler Kommunen im Land

13.01.2026 17:26 Uhr

Die Finanzlage vieler Städte und Kommunen in Niedersachsen ist dramatisch. Das Defizit liegt bei mehreren Milliarden Euro. Laut dem Niedersächsischen Städtetag hauptsächlich aufgrund von Projekten, die von...

Video02:02 Min.

„NOlympia“-Kampagne gegen Hamburger Olympia-Bewerbung

13.01.2026 17:22 Uhr

Am Mittwoch geht es in der Hamburger Bürgerschaft um das Referendum zur Olympia-Bewerbung. Dies soll Ende Mai kommen, um die Hamburger:innen über die Bewerbung abstimmen zu lassen....

Video03:01 Min.

Landwirte in Norddeutschland befürchten Preisverfall

13.01.2026 17:01 Uhr

Extremwetterlagen sind aktuell für Landwirt:innen im Norden ein Problem. Aber auch Bürokratie, Dumpingpreise von Discountern und Unsicherheiten auf dem Weltmarkt stellen sie vor große Herausforderungen.

Video02:11 Min.

Warnstreik: Öffentlicher Dienst in Bremen teilweise lahmgelegt

13.01.2026 15:21 Uhr

In Bremen hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit Warnstreiks in der Innenstadt große Teile des öffentlichen Dienstes lahmgelegt. Mit den Arbeitsniederlegungen will Verdi den Druck vor...

Video02:45 Min.

Obdachlos bei Minusgraden: Bremer Hilfsangebote für Menschen ohne Wohnsitz

12.01.2026 17:13 Uhr

Für Menschen ohne festen Wohnsitz können die eisigen Temperaturen lebensbedrohlich werden. In Bremen leben schätzungsweise 150 Menschen auf der Straße, offizielle Zahlen gibt es nicht. Um ihnen...

Video03:02 Min.

Klimarisikoindex: Schleswig-Holstein besonders von Extremwetter bedroht

09.01.2026 14:54 Uhr

Extremwetterlagen werden in Schleswig-Holstein immer häufiger. Vor allem Sturmfluten, Starkregen und der steigende Meeresspiegel spielen eine zentrale Rolle. Das zeigt auch eine neue Studie des Instituts der...

Zur Startseite