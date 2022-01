Über 1.000 Menschen bei Corona-Protesten in Braunschweig

Rund 1.100 Menschen haben sich am Montagabend in Braunschweig (Niedersachsen) zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen versammelt. Nach Angaben der Polizei kam es dabei neben Beleidigungen auch zu Angriffen auf Beamtinnen und Beamte durch einzelne Teilnehmer:innen. Die Angreifer:innen seien in Gewahrsam genommen worden und müssten mit Strafverfahren rechnen. Zudem seien diverse Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, da verschiedene Teilnehmer:innen keine Mund-Nase-Bedeckung trugen und sich nicht an die Abstandsregeln hielten. Bundesweit hatten am Montagabend Zehntausende Menschen in vielen Städten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

