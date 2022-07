Udo Lindenberg wird Ehrenbürger der Stadt Hamburg

Udo Lindenberg auf dem Roten Teppich. Foto: SAT.1 REGIONAL/Archiv

Udo Lindenberg wird Hamburger Ehrenbürger. Die Auszeichnung soll dem Sänger am 7. September im Rathaus verliehen werden. Zur Begründung gab der Senat an, Lindenberg werde als Person und mit seinem künstlerischen Schaffen seit Jahren national und international mit Hamburg verbunden. Sein außerordentliches Engagement für Hamburg mache ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit. Der 76-Jährige wurde in Gronau (Westfalen) geboren, lebt aber seit den 1970er Jahren in der Hansestadt.