Udo Lindenberg will keine Fan-Pakete mehr signieren

Udo Lindenberg. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Udo Lindenberg (75) möchte von den Fans keine Pakete mehr mit Dingen zum Signieren geschickt bekommen. Die Fanpost nehme seit einiger Zeit wieder so viel Raum ein und fresse die ganze Kreativität, schrieb Lindenberg auf Instagram. Das „Hamburger Abendblatt“ berichtete am Donnerstag darüber. Er werde keine Dinge wie T-Shirts, Socken, Zigarrenschachteln, Bücher oder Platten mehr signieren und diese auch nicht zurückschicken. „Sorry, sorry, ihr wisst, wie wichtig ihr mir seid“, schrieb der Sänger. Aber er könne nicht so viel wertvolle Zeit mit Signieren verbringen, die er für das Kreative brauche.

dpa