U21-Freizeitkarte: Neues Zugticket für unter 21-Jährige in Niedersachsen

Bahnfahren soll für junge Erwachsene in Niedersachsen attraktiver werden. Für unter 21-Jährige werde es daher eine neue Monatskarte für alle Nahverkehrszüge geben, teilte das Verkehrsministerium in Hannover am Freitag mit. Die U21-Freizeitkarte Niedersachsen ist demnach ab 13. Dezember erhältlich.

Für 29 Euro im Monat

„Die U21-Karte ist damit ein erster wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem preislich attraktiven und flexiblen Ticketangebot für Schüler und Azubis im gesamten Nahverkehr in Niedersachsen, wie es der Koalitionsvertrag vorsieht“, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). Das Pilotprojekt soll für zwei Jahre eingeführt werden. Mit Erkenntnissen zur Nutzungen soll über eine Weiterentwicklung oder dauerhafte Fortsetzung des Tickets entschieden werden.

Für 29 Euro im Monat oder als Jahresabo für 25 Euro pro Monat können unter 21-Jährige auf alle Strecken unterwegs sein, auf denen auch das Niedersachsen-Ticket gilt. Von 14 Uhr an und an Wochenenden, Feiertagen sowie in allen niedersächsischen Schulferien den ganzen Tag sind Fahrten also auch nach Bremen, Hamburg, Hengelo sowie zu einigen angrenzenden Stationen in Nordrhein-Westfalen und Hessen möglich.

