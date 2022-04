Trotz weiterer Schneefälle: Kaum mehr Unfälle in Niedersachsen

Autos fahren am frühen Freitagmorgen bei Schneefall durch die Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Trotz der Schneefälle hat es in Niedersachsen am Freitagmorgen kaum mehr Verkehrsunfälle gegeben. Im Raum Hannover habe die Witterung die Lage auf den Straßen nicht verändert, sagte ein Sprecher der Polizei. Vereinzelt habe es Unfälle gegeben, die seien aber meist nicht auf den Schnee zurückzuführen. Auf der Autobahn 7 nahe Hannover sei allerdings ein Auto auf schneeglatter Fahrbahn in Richtung Kassel ins Schleudern geraten und in die Mittel- und Außenleitplanke gekracht. Verletzt wurde niemand. Wenn es zu schneien beginne, führen die Menschen oft „eher bedacht“, sagte der Sprecher.

Nur noch einzelne Schneeschauer am Freitag

Meteorologinnen und Meteorologen erwarten im Laufe des Tages nur noch einzelne Schneeschauer. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ziehen sie in Richtung Süden ab, am Nachmittag soll es demnach nur vereinzelt schneien. Auch im Norden des Landes sind noch vereinzelt Schneeschauer möglich, im Harz werden bis in die Nacht zum Samstag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. „Das wäre es dann fürs erste gewesen“, sagte ein Meteorologe am Morgen. Die kommenden Nächte werden frostig, vor allem die Nacht zum Sonntag mit minus zwei bis minus sieben Grad.

In der Nacht zu Montag soll Regen aufziehen

In der Nacht zu Montag wird sich die Wetterlage erneut umstellen, wie der Meteorologe erklärte. Dann soll Regen aufziehen, die Temperaturen steigen auf für die Jahreszeit normale Werte um drei Grad, sonst um den Gefrierpunkt. Im Oberharz sinkt die Temperatur erneut auf minus drei Grad.

Mit dpa