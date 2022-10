AfD sieht in Energiekrise Grund für Wahlerfolg – Trittin: AfD kann sich bei CDU-Chef Merz bedanken

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin schreibt das gute Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Niedersachsen auch Äußerungen des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz zu. Die AfD könne sich bei Merz bedanken, sagte der frühere Bundesumweltminister am Sonntagabend.

Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen, M) reagiert auf die ersten Prognosen. Friso Gentsch/dpa

„Seine Tiraden gegen die Aufnahme von russischen Kriegsdienstverweigerern, sein Reden über Ukrainerinnen vor allen Dingen als Sozialtouristen haben nur den einen Effekt gehabt“, sagte Trittin: „Es hat nicht den Parteien der demokratischen, rechten Mitte geholfen, sondern den Antidemokraten der AfD. Dann sind die Leute zum Original gelaufen. Und vielleicht lernt man da mal draus auf Seiten der CDU. Man soll mit solchen Themen nicht die Rechten stark machen.“

Das Wahlergebnis der Grünen feierte Trittin. Seine Partei habe als einzige der Berliner Ampel-Parteien hinzugewonnen, betonte er. Nun gelte es, die Energiewende verstärkt umzusetzen.

AfD: Einigkeit und Energiekrise Grund für Wahlerfolg

Stefan Marzischewski-Drewes, AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niedersachsen. Michael Matthey/dpa

Der niedersächsische AfD-Spitzenkandidat Stefan Marzischewski-Drewes hat unter anderem die Politik der Berliner Ampel-Koalition in der schwelenden Energiekrise für den Erfolg seiner Partei bei der niedersächsischen Landtagswahl verantwortlich gemacht. „Wir beschäftigen uns mit den Fakten, ideologiefrei. In der jetzigen Energiekrise ist nicht die Frage, ob Atomenergie sicher oder unsicher ist, es geht darum den Blackout zu verhindern. Das haben die Menschen verstanden“, sagte Marzischewski-Drewes am Sonntagabend in der ARD. Seine Partei habe sehr viel Zuspruch dafür erhalten.

Zugleich wies er Vorwürfe zurück, seine Partei sei zerstritten. „Wir sind nicht mehr zerstritten. Seit Mai sind wir geschlossen – auch auf Bundesebene.“ Die AfD hat ihr Ergebnis von 6,2 laut Hochrechnungen auf über 11 Prozent verbessern können.

Mit dpa