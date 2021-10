Trickdiebstahl: Angebliche Pflegerin und Mittäter bestehlen Rentnerin in Uetze

Eine 82 Jahre alte Frau in Uetze in der Region Hannover (Niedersachsen) ist von Trickdieben bestohlen worden. Die 82-Jährige ließ bereits am Samstag eine junge Frau in ihr Haus, die sich bei ihr als neue Pflegekraft vorstellte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Während sich die Frauen unterhielten klingelte es zweimal an der Tür, und die angebliche Pflegerin verabschiedete sich. Im Anschluss stellte sich heraus, dass aus dem Schlafzimmer der älteren Dame das im Haus befindliche Bargeld und der Schmuck gestohlen wurden. Die Polizei vermutet, dass die Eingangstür bewusst von der angeblichen Pflegerin für Mittäter:innen offen gelassen wurde und sucht jetzt nach Zeugen.

mit dpa