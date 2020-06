Triathlon-Bundesliga: Virtuelles Radrennen auf Zwift – Livestream am 28. Juni, 10 Uhr

Wegen der Corona-Auflagen und ihren Auswirkungen wird die Triathlon-Saison 2020 anders ablaufen als sonst: dezentral und virtuell. Die Athlet*innen der 1. Triathlon-Bundesliga und der 2. Triathlon-Bundesligen Nord und Süd werden sich am Sonntag in einem Radrennen auf der virtuellen Trainingsplattform Zwift miteinander messen. Einige der besten deutschen Triathlet*innen wie Laura Lindemann, Caroline Pohle, Jonas Schomburg oder Valentin Wernz werden mit am Start sein.

Am Sonntag, 28. Juni, ab 10 Uhr können Sie das Sport-Event hier auf sat1regional.de im Livestream verfolgen.

Der Bundesliga-Ausschuss der Deutschen Triathlon Union (DTU) hat beschlossen, aufgrund der ungleichen Chancen in der Vorbereitung in diesem Jahr keine Wertung durchzuführen und entsprechend auch keinen Deutschen Mannschaftsmeister zu küren. Die Athlet*innen und Teams wollen diesen Sommer trotzdem mit Leben füllen und sich miteinander messen – wenn auch unter ganz anderen Bedingungen.

Den Startschuss macht das Zwift-Radrennen am 28. Juni, ein dezentraler Swim & Run folgt dann am 26. Juli. Zudem wird weiterhin darauf hingearbeitet, dass in Düsseldorf, Nürnberg und Saarbrücken reale Rennen stattfinden können.

Auch Nicht-Athleten können teilnehmen

Das Besondere: Jeder kann am 28. Juni teilnehmen und sich mit Deutschlands Triathlon-Elite messen. Außerdem gibt es Preise zu gewinnen. Weitere Infos dazu gibt es hier.

10 Uhr: Start der Männer der 1. Triathlon-Bundesliga und der Zweiten Ligen Nord und Süd

Start der Männer der 1. Triathlon-Bundesliga und der Zweiten Ligen Nord und Süd 10:05 Uhr : Start der Frauen der 1. Triathlon-Bundesliga und der Zweiten Ligen Nord und Süd

: Start der Frauen der 1. Triathlon-Bundesliga und der Zweiten Ligen Nord und Süd Strecke: „out and back again“ in Watopia. Streckenlänge: 42,3 km, 333 Höhenmeter zu absolvieren

„out and back again“ in Watopia. Streckenlänge: 42,3 km, 333 Höhenmeter zu absolvieren Anmelden unter folgendem Link, Teilnahmevoraussetzungen sind ein Zwift-Konto und ein Leistungsmesser

Lüneburger Triathletinnen gehen an den Start

Auch die Zweitliga-Triathletinnen aus Lüneburg werden bei dem virtuellen Radrennen dabei sein und zeigen, was sie können. SAT.1 REGIONAL ist Sponsor des Teams und drückt den Sportlerinnen die Daumen.