Für Schauspieler Jan Fedder wird es am 14. Januar eine Trauerfeier im Michel geben. So, wie er es sich gewünscht hatte. An diesem Tag wäre er 65 Jahre alt geworden. Vor dem Wohnhaus des verstorbenen Schauspielers haben Trauernde Blumen und Kerzen niedergelegt. Fedder war am Montag allein in seiner Wohnung auf St. Pauli an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Ein Freund hatte ihn am frühen Abend tot in seinem Bett gefunden. Tausende von Fans und Bewunderern des Hamburger Schauspielers drücken ihre Trauer über dessen Tod aus: Auf Facebook wurde eigens eine Trauerseite eingerichtet.