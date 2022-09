Trauerbeflaggung in Norddeutschland für die Queen

Vor der Niedersächsischen Staatskanzlei in Hannover wehen die Flaggen auf Halbmast. Foto: Twitter-Account Niedersächsische Landesregierung (@NdsLandesReg)

Zum Staatsbegräbnis für die britische Königin Elizabeth II. wehen auch in Norddeutschland die Flaggen auf Halbmast. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) habe die Trauerbeflaggung für alle Bundesbehörden angeordnet, teilte ihr Ministerium am Montag auf Twitter mit. Versehen war der Tweet mit dem Hashtag #RestInPeace (Ruhe in Frieden). In mehreren Bundesländern, darunter auch Niedersachsen, haben die Innenminister vor den Landesgebäuden Trauerbeflaggung angeordnet, mehrere Stadtverwaltungen ebenfalls.

Die Queen war vor gut eineinhalb Wochen gestorben. An der Trauerfeier in London nehmen am Montag Staats- und Regierungschefinnen und -chefs, gekrönte Häupter und Würdenträger:innen aus der ganzen Welt teil. Anschließend wird der Sarg durch die Stadt und in das westlich gelegene Windsor geleitet, wo die Queen am Abend beerdigt wird.

Mit dpa