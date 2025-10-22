Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Bei Feuerwehreinsätzen bringen sich die Rettungskräfte oft selbst in Gefahr. Umso wichtiger ist eine realistische Vorbereitung, die den Einsatzbedingungen so nah wie möglich kommt.

An der Feuerwehr Akademie in Billstedt sorgt eine Gruppe ehrenamtlich genau dafür: In einer speziell aufgebauten Übungsstrecke aus verschiedenen Modulen trainieren Einsatzkräfte, enge Passagen und Hindernisse zu überwinden – und lernen, in Notfällen mit Atemschutz richtig zu reagieren.

Voting für Publikumspreis

Die Mayday Arena und das Team sind nominiert für den Ehrenamt-Preis „Helfende Hand“.
Das Online-Voting läuft noch bis zum 1. Dezember.

>> Zum Online-Voting für Publikumspreis „Helfende Hand“

