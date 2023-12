Verkehrsunfall: Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto im Emsland

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Spelle (Landkreis Emsland in Niedersachsen) ist ein Radfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 40-Jährige sei am Montagabend vermutlich ohne Licht unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Beim Überqueren einer Straße habe ihn dann der Wagen erfasst. Nach der Reanimation vor Ort sei der Mann noch in ein Krankenhaus gekommen, wo er wenig später starb. Der 50 Jahre alte Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Rheiner Straße bis etwa 23.00 Uhr vollständig gesperrt werden.

