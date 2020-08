Tragischer Unfall bei Oldenburg: Pferd fällt auf Autobahn aus Anhänger und stirbt

Am Mittwoch ist auf der Autobahn 29 bei Oldenburg ein Pferd aus einem Anhänger gefallen und hat sich tödlich verletzt. Die 24-jährige Fahrerin verlor aus bislang unbekannter Ursache das im Anhänger transportierte Pferd. Sie bemerkte den Verlust zunächst nicht und setzte ihre Fahrt weiter fort. Als sie dann den Verlust wenig später feststellte, meldete sie sich bei der Polizei.

Rettungskräfte wollten das Tier noch in eine Klinik transportieren– doch das Pferd verendet noch vor Ort. Die Ermittlungen zur Ursache des Ereignisses dauern an. Gegen die 24-jährige Fahrerin wird wegen tierschutzrechtlicher Verstöße ermittelt. Die A 29 wurde in Richtung Osnabrück zwischen der AS Oldenburg-Hafen und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost voll gesperrt.