Tragischer Fähren-Unfall bei Neumühlen: Mann stürzt in Elbe

Am Sonntagmittag ist ein Mann mittleren Alters beim Einsteigen in eine Fähre in Neumühlen in die Elbe gestürzt. Nach ersten Informationen versuchten Passagiere den Mann über die heruntergelassene Rampe aus dem Wasser zu ziehen. Dieses gelang jedoch nicht. Erst nach dem Eintreffen eines Lotsenschiffes wurde der Mann aus dem eiskalten Wasser gezogen und umgehend von Sanitätern reanimiert. Laut Augenzeugen verlief die Reanimation erfolglos. Warum der Mann ins Wasser gestürzt ist, ist noch nicht geklärt.

Das Video wurde von einem Augenzeugen aufgenommen und zeigt den Moment des Eintreffens des Lotsenschiffes:

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.