Traditioneller Silvesterlauf um Hannovers Maschsee: Dieses Jahr wird alleine gelaufen – für Kulturschaffende

Der traditionelle Silvesterlauf rund um Hannovers Maschsee fällt coronabedingt aus, stattdessen können Läufer individuell teilnehmen – und dabei Kulturschaffenden helfen. Es gehe darum, 42 Künstler:innen zu unterstützen, sagte ein Sprecher des Silvesterlaufs für die Kultur am Freitag. Sobald es wieder möglich sei, werde es darüber hinaus einen Pop-up-Lauf in der HDI-Arena geben. Im Fußballstadion von Hannover 96 sollen dann die 42 Künstler:innen auftreten. Geplant sei, dass für 21 Stunden jeweils zehn Läufer:innen auf zwei Strecken in der Arena unterwegs sind. Der Kabarettist Matthias Brodowy und Christof Stein-Schneiders, Gitarrist der Band Fury in the Slaughterhouse, setzen sich für die Aktion ein. Sie sei ein Solidaritätszeichen, sagte Stein-Schneiders. Viele Menschen aus der Kulturszene kämpften ums Überleben.

dpa