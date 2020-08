Toter Säugling in Bardowick gefunden: Todesursache bislang ungeklärt

Am Dienstagnachmittag wurde auf einem Grundstück in Bardowick im Kreis Lüneburg ein unbekleideter, toter Säugling gefunden. Ermittler des Zentralen Kriminalermittlungsdienstes in Lüneburg rückten umgehend zu einer ersten Begutachtung aus. Bisher seinen jedoch Alter, Geschlecht und Herkunft ungeklärt; ebenso die Todesursache. Eine Obduktion der Babyleiche ist für heute Vormittag geplant. Die Ermittlungen dauern an.