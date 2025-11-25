Toter Säugling im Müll entdeckt

25. November 2025

In Bremen ist am frühen Vormittag ein toter Säugling im Müll gefunden worden. Viele Fragen sind noch offen. Was bisher bekannt ist.

Was wir wissen

  • Fundort: Der tote Säugling wurde von einem Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs an einer Sortieranlage für Abfall gefunden. Der Fundort liegt auf einem Firmengelände im Bereich der Industriehäfen, nördlich der Weser, im Nordwesten der Stadt Bremen. In der Umgebung befinden sich Industrieflächen, das Bremer Stahlwerk und die Baustelle des Wesertunnels der A281.
  • Ermittlungen: Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Identität des Kindes und die genaue Todesursache zu klären. Ein Leichenwagen verließ am Vormittag den Fundort, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Was wir nicht wissen

  • Toter: Die Identität des Säuglings, sein Alter und Geschlecht sind bisher nicht mitgeteilt worden.
  • Eltern: Die Identität und Herkunft der Eltern sind nicht bekannt.
  • Todesursache: Die genaue Todesursache steht noch nicht fest und wird ermittelt.
  • Hintergründe: Es ist noch offen, ob es sich um eine Gewalttat handelt.
  • Ort: Ob der Säugling auch am Fundort gestorben ist, wurde bisher nicht bestätigt. Es ist unklar, wie und warum der Säugling in den Müll gelangte.
  • Ermittlungen: Es ist nicht bekannt, wie die Ermittlungen weitergehen und ob es beispielsweise eine Obduktion geben wird.

SAT.1 REGIONAL/dpa

