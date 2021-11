Toter Passagier an Bord eines Flugzeugs in Hamburg hatte Corona

Während eines Fluges von Istanbul nach Hamburg ist in der vergangenen Woche ein Passagier gestorben. Wie sich später bei einer Voruntersuchung des Leichnams in der Gerichtsmedizin herausstellte, war der 51-Jährige aus Schleswig-Holstein mit dem Coronavirus infiziert. Ob der Mann auch an dem Virus starb, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Laut Polizeiangaben litt er an unterschiedlichen Vorerkrankungen.

Auch unklar ist, wie es der Schleswig-Holsteiner trotz Infektion an Bord des Flugzeuges geschafft hatte. Denn, wer in den Flieger steigen will, muss einen vollständigen Impfnachweis, einen negativen Corona-Test oder einen Nachweis über eine Genesung erbringen.

Die Maschine war bereits am vergangenen Montag am Helmut-Schmidt-Flughafen in Hamburg gelandet.

Quelle: Polizei Hamburg, dpa