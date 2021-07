Toter Mann auf Parkbank in Hannover gefunden: Polizei vermutet Tötungsdelikt

Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbol

Auf einer Parkbank in Hannover ist am Dienstag ein Mann tot aufgefunden worden. Aufgrund der Verletzungen müsse von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden, sagte Polizeisprecher Michael Bertram. Passanten hatten kurz vor 6 Uhr die verletzte Person auf einer Bank am Rand des Stadtwaldes Eilenriede gemeldet. Der Einsatz von Rettungskräften hatte aber keinen Erfolg mehr.

Nach Angaben des Polizeisprechers handelt es sich wohl um einen Mann ohne festen Wohnsitz. Daher sei die Feststellung der Identität schwierig. Am Fundort nahm die Spurensicherung ihre Arbeit auf.

Mit dpa