Toter im Auto auf Sylt: Ermittler suchen Hinweise zu Feuerlöscher

Im Fall des in einem Auto auf Sylt (Schleswig-Holstein) gefundenen Toten suchen Mordkommission und Staatsanwaltschaft nach Hinweisen zu einem Feuerlöscher. Mitte März hatte ein Spaziergänger auf einem Feldweg auf Sylt einen 38-Jährigen tot in einem Auto gefunden. In dem Fahrzeug war ein Feuerlöscher entleert worden. Es handele sich um ein älteres 12-Kilo-Modell der Marke Gloria, das zuletzt 1986 geprüft worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit.

Außerdem suchen die Ermittler den Fahrzeugschlüssel des Autos, in dem der Tote gefunden wurde. Der Wagen dürfte am 14. März zwischen 19:00 und 21:00 Uhr auf einem Feldweg außerhalb von Westerland abgestellt worden sein. Zudem fehle das dunkle Mobiltelefon der Marke Samsung.

Mit dpa