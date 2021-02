Tote Frau im Keller in Neuallermöhe: 20-Jährige wegen Drogenkonsums gestorben

Die am 10. Januar leblos in einem Hauskeller in Hamburg-Neuallermöhe gefundene 20-Jährige ist nicht getötet worden, sondern an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben. „Der Vorwurf eines vorsätzlichen Tötungsdelikts konnte nach dem Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchungen nicht aufrechterhalten werden, da nun davon auszugehen ist, dass die Frau an einer Betäubungsmittelintoxikation verstorben ist“, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Atemstillstand von Drogen ausgelöst

Im Zuge der Ermittlungen war zunächst ein 26 Jahre alter Mann festgenommen wurde. Polizei und Staatsanwaltschaft waren davon ausgegangen, dass er für den Tod der Frau in dem Mehrfamilienhaus verantwortlich sein könnte und sie möglicherweise erstickt habe. Die Untersuchungen der Rechtsmediziner:innen ergaben hingegen, dass der Atemstillstand von Drogen ausgelöst wurde. Die Frau hatte den Angaben zufolge ein Mix aus Schmerztabletten und Medikamenten gegen Entzugserscheinungen genommen.

Haftbefehl gegen Beschuldigten zwischenzeitlich geändert

„Der Haftbefehl gegen den Beschuldigten wurde zwischenzeitlich geändert. Ihm wird nun lediglich noch die Abgabe von Betäubungsmitteln mit Todesfolge vorgeworfen“, sagte Frombach weiter. Der Mann bleibe weiterhin in Untersuchungshaft. „Die Abgabe von Betäubungsmitteln mit Todesfolge ist auch ein Verbrechen und es gab einen Haftgrund.“

Beschuldigter hatte selbst die Rettungskräfte gerufen

Die junge Frau war leblos im Keller des Mehrfamilienhauses gefunden worden, in dem sie mit ihrer Familie lebte. Der Verdächtige selbst hatte zuvor die Rettungskräfte wegen einer verletzten Person gerufen und die Sanitäter:innen schließlich auch in den Keller des Mehrfamilienhauses geführt. Als die Rettungskräfte den Tod der Frau feststellten und daraufhin die Polizei alarmierten, ergriff der Mann die Flucht. Er konnte wenig später festgenommen werden.

