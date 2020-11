Tonnen von Kokain geschmuggelt: Festnahmen nach großer Drogen-Razzia in Norddeutschland

In den frühen Morgenstunden wurden in Hamburg, Bremen und dem südlichen Schleswig-Holstein mehrere Razzien durchgeführt. In einem durch das Bundeskriminalamt (BKA) für die Staatsanwaltschaft Hamburg geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Einsatzkräfte mehrere Haftbefehle und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Kokain im Tonnenbereich

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit unterschiedlichen Tatbeiträgen Kokain im Tonnenbereich importiert und den Absatz des Kokains in Deutschland organisiert zu haben. Die Tätergruppe hatte sich darauf spezialisiert, Kokainlieferungen, die in Südamerika in Seefrachtcontainern verstaut waren, aus dem Hamburger Hafen in Besitz zu nehmen. Unter den Festgenommenen befinden sich unter anderem die mutmaßlichen Organisatoren der Kokaintransporte, Kokainhändler und Frachtunternehmer. Den Festnahmen waren monatelange Ermittlungen vorausgegangen. Wegen der andauernden Ermittlungen sind derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.