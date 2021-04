Tötungsdelikt in Hamburg-Horn: 53-Jähriger steht unter Verdacht

In einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Horn ist es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein 53 Jahre alter Mann stehe laut Polizei im Verdacht, eine Frau getötet zu haben. Der Einsatz der Polizei war den Angaben zufolge am Mittwochabend. Der Zeitpunkt des Tötungsdelikts und Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der Tatverdächtige wurde in der Wohnung vorläufig festgenommen und befand sich am Donnerstagmorgen in Gewahrsam. Die Mordkommission ermittelt.

Mit dpa