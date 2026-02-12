Tödlicher Unfall in Wilhelmsburg: Hafenbahn-Übergang nun rund um die Uhr gesichert

12. Februar 2026
Einsatzkräfte sind nach einem schweren Unfall am Freitagnachmittag im Einsatz. Foto: dpa

Die Hamburger Hafenbehörde HPA hat Konsequenzen aus dem tödlichen Zusammenstoß einer Lok der Hafenbahn mit einem Linienbus gezogen. An dem unbeschrankten Bahnübergang unterhalb der Köhlbrandbrücke sind seit der Wiederinbetriebnahme am 21. Januar Posten im Einsatz, teilte der Senat auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Antonia Goldner mit. Über den Bahnübergang werden Rangierfahrten durchgeführt, die Züge fahren nicht nach einem Fahrplan. 

Am 16. Januar waren der Linienbus und die Diesellok an dem Übergang im Stadtteil Wilhelmsburg zusammengestoßen. Eine 19-Jährige, die im Bus saß, kam dabei ums Leben. Der Busfahrer und ein Fahrgast wurden laut Polizei schwer verletzt. Vier weitere Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Die drei Insassen der Lok erlitten einen Schock.

Posten rund um die Uhr im Einsatz

Den Senatsangaben zufolge sind bis auf weiteres jeweils zwei Posten pro Schicht rund um die Uhr im Einsatz, um den Bahnübergang zu sichern. Nur von Samstag- bis Sonntagabend werden die Mitarbeiter einer Fachfirma wegen der Betriebsruhe der Hafenbahn nicht gebraucht. Ob der Bahnübergang, an dem es schon in den Jahren 2023 und 2025 zu schweren Unfällen kam, künftig technisch oder baulich besser gesichert wird, ist noch unklar. Die Untersuchungen dazu seien nicht abgeschlossen, hieß es.

Auch die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an, wie eine Sprecherin mitteilte. Für die Ausgestaltung von Bahnübergängen sei der Eisenbahnbetreiber zuständig, fügte sie hinzu. Die Straßenverkehrsbehörde sei allein für die Anordnung einer Beschilderung, Markierung oder Lichtzeichenanlage verantwortlich.

CDU: Senat versagt beim Schutz von Menschenleben

Als hafenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion erklärte Goldner: «Der tödliche Unfall am unbeschrankten Bahnübergang in Wilhelmsburg offenbart ein Versagen des rot-grünen Senats beim Schutz von Menschenleben im Hamburger Hafen.» Trotz der Unfälle in den vergangenen Jahren habe es offenbar keine dauerhafte technische Sicherung gegeben. «Stattdessen wird nun notdürftig mit externem Personal reagiert», kritisierte die Bürgerschaftsabgeordnete.

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:29 Min.

Hasspost gegen Hannovers Oberbürgermeister? 57-jähriger Facebook-Nutzer freigesprochen

11.02.2026 16:22 Uhr

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lässt sich Drohungen und Beleidigungen in sozialen Medien nicht ohne weiteres gefallen. Strafrechtlich relevante Posts werden angezeigt. Am heutigen Mittwoch allerdings wurde...

Video02:07 Min.

Bauernhaus in Stuhr in Brand: 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer

11.02.2026 15:18 Uhr

Die Feuerwehren im Kreis Diepholz (Niedersachsen) mussten in der Nacht zu Mittwoch mit rund 100 Einsatzkräften ausrücken. In Stuhr war ein altes Bauernhaus in Brand geraten. Als...

Video03:05 Min.

Virtuelle Gerichtsverhandlungen: Schleswig-Holstein testet neues Verfahren

11.02.2026 14:46 Uhr

Die Gerichte sollen digitaler werden. Neben elektronischen Akten setzt Schleswig-Holstein auch auf virtuelle Gerichtsverhandlungen. Bisher mussten die Richter:innen zu Verhandlungen immer im Gerichtssaal sein, das ändert sich...

Video02:49 Min.

Wieder Feuer in Tiefgarage an der Kieler Hörn

10.02.2026 18:15 Uhr

Die Feuerwehr Kiel ist am Dienstagnachmittag erneut zu einem Brand in einer Tiefgarage am Willy-Brandt-Ufer ausgerückt. Gegen 16:29 Uhr meldeten Zeug:innen eine starke Rauchentwicklung. Es ist der...

Video01:29 Min.

Brutale Attacke auf 60-Jährigen: Prozess gegen Kampfsportler in Hamburg gestartet

10.02.2026 16:08 Uhr

Am heutigen Dienstag ist der Prozess gegen den ehemaligen MMA-Kämpfer Ömer S. gestartet. Insgesamt vier Körperverletzungsdelikte werden dem 31-Jährigen vorgeworfen. Beim Auftakt des Prozesses ging es zunächst...

Video01:25 Min.

Pkw kracht in Juweliergeschäft in Hamburg – Einbrecher erbeuten Schmuck

10.02.2026 12:02 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Pkw in die Frontscheibe eines Juweliergeschäftes in Hamburg-Harburg gekracht. Nach derzeitigem Stand erbeuteten die Einbrecher Schmuck aus dem...

Zur Startseite