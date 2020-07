Tödlicher Unfall in Osnabrück: 49-jährige Radfahrerin von Lastwagen überrollt

Eine 49-jährige Fahrradfahrerin ist nach einem schweren Unfall mit einem Lastwagen in Osnabrück im Krankenhaus gestorben. Ein 29-jähriger Lastwagenfahrer war nach ersten Erkenntnissen auf einer Linksabbiegerspur einer Kreuzung unterwegs, fuhr aber geradeaus weiter, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei sei die Frau aus ungeklärter Ursache unter den Laster geraten und überrollt worden. Sie kam nach dem Unfall am Dienstag in ein Krankenhaus und erlag dort wenig später ihren Verletzungen.

