Tödlicher Unfall in Meine: Motorradfahrer rutscht in entgegenkommendes Auto

Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Meine im Landkreis Gifhorn nach einem Sturz mit einem Auto kollidiert und tödlich verletzt worden.

Der 58-Jährige aus Rötgesbüttel fuhr gegen 22 Uhr vermutliche mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Meine und bremste aus bislang ungeklärter Ursache abrupt ab. Der Mann stürzte von seiner Maschine und rutschte in den Gegenverkehr, wo er frontal von einem entgegenkommenden Auto erfasst, in dem eine 18-Jährige am Steuer saß.

Der Motorradfahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die 18-jährige erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.

