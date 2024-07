Der Motorradfahrer prallte in gegen einen geparkten Bus und starb noch am Unfallort. Foto: BlaulichtNews

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend in Hamburg auf der Helgoländer Allee tödlich verunglückt. Der 25-Jährige sei gegen einen Bus geprallt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Demnach erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt. Die Vollsperrung auf der Helgoländer Allee im Bereich St. Pauli ist mittlerweile wieder aufgehoben.

SAT.1 REGIONAL/dpa