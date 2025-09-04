Tödlicher Unfall bei Hannover: E-Biker stirbt – Autofahrer wenden, statt zu helfen

04. September 2025
Ein Pedelec liegt nach einem Unfall an der Kreisstraße 204 zwischen Schulenburg in der Region Hannover und Adensen im Landkreis Hildesheim. Foto: dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Motorrad ist ein älterer E-Bike-Fahrer in der Region Hannover tödlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den 78-Jährigen noch ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Dort sei er nach erfolgloser Reanimation gestorben. Die 34 Jahre alte Fahrerin des Motorrads erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen die beiden Fahrzeuge auf der Kreisstraße 204 zwischen Adensen und Schulenburg in einem Kreuzungsbereich zusammen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Durch den Zusammenstoß stürzten sowohl der Mann als auch die Frau. Das Pedelec wurde auseinandergerissen, Teile davon landeten im Graben. 

Eine Notfallseelsorgerin kümmerte sich um die Ersthelfer am Unfallort, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Nach Angaben eines Augenzeug:innen wendeten mehrere Autofahrer:innen, ohne zu helfen. Nach dem Unfall wurde die Straße vorübergehend gesperrt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

