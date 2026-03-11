Tödlicher Unfall auf Sylt: 67-Jähriger stirbt bei Frontalkollision

11. März 2026

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf Sylt (Schleswig-Holstein) ist ein Mann gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 36 Jahre alter Fahrer am Dienstagabend in Kampen zuerst mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab, bevor er in den entgegenkommenden Verkehr geriet und mit einem Transporter kollidierte. 

Der 67 Jahre alte Fahrer des Transporters sei noch am Unfallort gestorben. Der Unfallverursacher sei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Als er von der Fahrbahn abgekommen sei, habe der Autofahrer versucht gegenzusteuern und überkorrigiert, wodurch es zu dem Unfall gekommen sei.

SAT.1 REGIONAL/dpa

