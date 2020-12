Tödlicher Raser-Unfall mit 220 km/h: Prozess wird in Hamburg fortgesetzt

Betrunken und völlig enthemmt soll er als Raser einen tödlichen Unfall auf der Autobahn 1 bei Hamburg verursacht haben: Am Mittwoch wird der Prozess gegen den 30-Jährigen beim Amtsgericht St. Georg fortgesetzt. Laut Gutachten eines Sachverständigen kollidierte der Wagen des Angeklagten in der Nacht zum 1. Mai vergangenen Jahres in einer Baustelle

höchstwahrscheinlich bei mehr als 220 km/h mit einem vor ihm fahrenden Fahrzeug.

Fahrer starb am Unfallort

Der 49 Jahre alte Fahrer starb noch am Unfallort, sein Beifahrer wurde schwer verletzt. In Teilen hatte der Angeklagte die Tat bereits eingeräumt. Obwohl er einen Autohandel betreibt, hat er laut Staatsanwaltschaft keinen Führerschein.

Mehr als ein Jahr nach dem Unfall wurde der 30-Jährige erneut erwischt – ohne Führerschein und mit 1,68 Promille Alkohol im Blut. Ob am Mittwoch bereits das Urteil verkündet wird, ist unklar.

