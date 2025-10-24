Tödlicher Messerangriff in Bremen – Ex-Partner festgenommen

24. Oktober 2025
Blumen und Kerzen wurden am Tatort im Bremer Stadtteil Obervieland abgelegt. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30-Jährige in Bremen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der Ex-Lebensgefährte der Frau solle noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der 32-Jährige steht unter Verdacht, die junge Frau erstochen zu haben. 

Ex-Partner soll Frau mit Messerstichen getötet haben

Der maskierte Mann soll am vergangenen Sonntag im Bremer Stadtteil Obervieland mit einem Messer auf die Frau und ihren zwölfjährigen Sohn losgegangen sein. Beide wollten gerade ihr Wohnhaus verlassen. Die 30-Jährige starb noch am Tatort. Der Junge kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Täter ergriff die Flucht. Die Behörden erwirkten einen Europäischen Haftbefehl und fahndeten international nach dem Deutschen. «Möglicherweise hat dieser Fahndungsdruck ihn dazu veranlasst, sich freiwillig zu stellen», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Als Polizisten den Verdächtigen am Freitag im Bremer Stadtgebiet festnahmen, war er gerade mit seinem Verteidiger auf dem Weg zur Polizei.

Ist ein Streit ums Sorgerecht das Motiv?

Nach Angaben der Ermittler haben der Verdächtige und das Opfer ein gemeinsames Kind. Dabei handle es sich jedoch nicht um den Zwölfjährigen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass ein Sorgerechtsstreit Hintergrund der Tat ist.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Tödliche Schüsse in Hannover: Haftbefehl für Hamburger

24.10.2025 18:08 Uhr

Nach tödlichen Schüssen in Hannover (Niedersachsen) ist gegen einen 27-Jährigen aus Hamburg Haftbefehl erlassen worden. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage mit.  Der Tatverdächtige...

Video01:32 Min.

Sturmtief „Joshua“ erreicht den Norden: Die Lage an den Küsten

24.10.2025 16:15 Uhr

Wind, Wellen, Warnungen: Sturmtief „Joshua“ zieht am Freitag über Deutschland und trifft besonders Schleswig-Holstein. Bereits am Morgen und Vormittag hatte der Deutsche Wetterdienst entlang der Nordseeküste in...

Video02:38 Min.

Prozess gegen Geldautomatensprenger vor dem Landgericht Hannover gestartet

24.10.2025 15:50 Uhr

Kriminelle sollen monatelang in ganz Deutschland, unter anderem in Langenhagen (Niedersachsen), Geldautomaten gesprengt und dabei mehrere hunderttausend Euro erbeutet haben. Am Freitag hat vor dem Landgericht Hannover...

Video02:20 Min.

Ein Toter nach Schießerei in Hannover – mehrere Personen verletzt

23.10.2025 16:42 Uhr

Am Mittwochabend ist Hannover (Niedersachsen) ein 27-Jähriger durch Schüsse getötet worden. Drei weitere Personen im Alter von 19 bis 27 wurden verletzt. Möglicherweise ist einer davon der...

Elfjähriges Kind wird in Westerstede von Bus erfasst und stirbt

22.10.2025 08:26 Uhr

Ein elf Jahre altes Kind ist in Westerstede (Landkreis Ammerland, Niedersachsen) auf seinem Rad von einem Bus erfasst worden und infolgedessen gestorben. Laut einer Mitteilung der Polizei...

Video02:28 Min.

Drohnen-Testfeld in Braunschweig eröffnet

21.10.2025 16:50 Uhr

Wenn von Drohnen die Rede ist, denken viele zuerst an Kriegsbilder oder zuletzt die vermehrten Sichtungen am Himmel. Doch die Fluggeräte können viel mehr: Sie können bei...

Zur Startseite