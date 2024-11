Tödlicher Balkonsturz in Hamburg – Ex-Freund von Italien nach Deutschland ausgeliefert

Die Polizei fand den Gesuchten in Italien. Foto: Christoph Reichwein/dpa/Symbolbild

Nach dem tödlichen Sturz einer 36-Jährigen aus dem vierten Stock eines Wohnhauses in Hamburg-Eilbek ist ihr Ex-Freund von Italien nach Deutschland ausgeliefert worden. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, der Beschuldigte sei in der vergangenen Woche ausgeliefert worden. Der Mann war Anfang November in Italien verhaftet worden. Der Haftbefehl lautet auf Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge.

Die Frau war bei dem Sturz vom Balkon Mitte August lebensgefährlich verletzt worden und starb später im Krankenhaus. Mitte September hatte die Polizei dann eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto herausgegeben und mitgeteilt, dass der 32-Jährige per europäischem Haftbefehl gesucht werde. Er stehe im Verdacht, die Frau zuvor in ihrer Wohnung körperlich angegriffen zu haben.

SAT.1 REGIONAL/dpa