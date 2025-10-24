Tödliche Schüsse in Hannover: Haftbefehl für Hamburger

24. Oktober 2025

Nach tödlichen Schüssen in Hannover (Niedersachsen) ist gegen einen 27-Jährigen aus Hamburg Haftbefehl erlassen worden. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage mit. 

Blick auf einen Tatort an der Vahrenwalder Straße, wo diese Woche ein Mann erschossen wurde. Julian Stratenschulte/dpa

Der Tatverdächtige ist einer von drei Männern, die bei der Auseinandersetzung am Mittwochabend verletzt wurden. Er stehe im dringenden Verdacht, auf das Opfer geschossen zu haben. Der Haftbefehl sei wegen des Verdachts des Totschlags beantragt worden.

Die beiden anderen Verletzten, ein 19-Jähriger aus Hannover und ein 27-Jähriger aus der Region Hannover, gelten derzeit demnach nicht als dringend tatverdächtig, an der Tötung beteiligt gewesen zu sein.

27-Jähriger erschossen

Ein 27-jähriger Mann war erschossen worden. „Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen werden noch weitergeführt“, sagte die Sprecherin. Alle drei verletzten Männer stehen nach Polizeiangaben im Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Ihre Verletzungen seien nicht lebensgefährlich.

