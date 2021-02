Tödliche Attacke in psychiatrischen Klinik in Lüneburg? Tatverdächtiger festgenommen

Ein Patient in einer psychiatrischen Klinik in Lüneburg soll für den gewaltsamen Tod eines Mitpatienten verantwortlich sein. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, verständigte das Klinikpersonal in der Nacht gegen 2.00 Uhr die Einsatzkräfte. Dringend tatverdächtig sei ein 21-Jähriger, der einen 54 Jahre alten Mitpatienten getötet haben soll. Ein weiterer Patient im Alter von 56 Jahren sei schwer verletzt worden. Er schwebe in Lebensgefahr und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Tatverdächtige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Mit dpa