Tod nach Streit in Neumünster: Verdächtiger in Fachklinik eingewiesen

Nach einem tödlichen Nachbarschaftsstreit in Neumünster-Einfeld (Schleswig-Holstein) ist der Tatverdächtige nun in einer Fachklinik. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der 63-Jährige aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung nicht schuldfähig sei, so die Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Kiel. Ein Haftrichter habe einen Unterbringungsbefehl erlassen.

Der 63-jährige Vermieter steht im Verdacht, am Sonntag seinen 73 Jahre alten Mieter aufgrund eines Streits getötet zu haben. Worum es genau bei dem Streit der beiden Männer ging, ist laut Staatsanwaltschaft und Polizei bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

SAT.1 REGIONAL/dpa