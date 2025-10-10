Titelverteidiger THW Kiel muss im Achtelfinale nach Balingen

10. Oktober 2025
Das Achtelfinale des DHB-Pokal wurde ausgelost. (Archivbild) Axel Heimken/dpa

Titelverteidiger THW Kiel trifft im Achtelfinale des deutschen Handball-Pokals in einem Auswärtsspiel auf den Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten. Das ergab die Auslosung am Abend beim Streamingdienst Dyn. Der Rekord-Pokalsieger aus Schleswig-Holstein steigt ebenso wie der Drittplatzierte des vergangenen Wettbewerbs aus Baden-Württemberg erst jetzt in den Wettbewerb ein.

Die Achtelfinals werden am 5. und 6. November gespielt. Die SG Flensburg-Handewitt bekommt es dann auswärts mit dem TVB Stuttgart zu tun, die TSV Hannover-Burgdorf reist zum Bergischen HC. Ein Heimspiel hat dagegen die HSG Nordhorn-Lingen. Der Zweitligist tritt gegen den klassenhöheren SC DHfK Leipzig an.

Der SC Magdeburg muss wegen der Teilnahme an der Club-Weltmeisterschaft in Ägypten noch sein Zweitrunden-Nachholspiel am 21. Oktober beim Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV absolvieren. Auf das Achtelfinale und das Viertelfinale am 17. und 18. Dezember folgt dann am 18. und 19. April 2026 das Final Four in Köln.

SAT.1 REGIONAL/dpa

