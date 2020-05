Tierpark Hagenbeck: Für zwei Tiger-Mädels heißt es „Tschüß

Anushka und Dascha, die beiden Weibchen aus dem Viererwurf der Sibirischen Tiger, die am 15.6.2017 im Tierpark Hagenbeck geboren wurden, sind am Dienstag in den Wildpark Lüneburger Heide umgezogen.

„Höchste Zeit, dass die beiden ein neues Zuhause finden“, freut sich Reviertierpfleger Tobias Taraba. Da die fast drei Jahre alten Tigermädchen inzwischen selbst geschlechtsreif sind, musste Vater Yasha immer wieder von seiner Familie getrennt werden. Ursprünglich war der Transport in die Lüneburger Heide schon vor mehreren Wochen geplant, musste aber Corona-bedingt auf den heutigen Dienstag verschoben werden.

Nach mehrwöchigem Kistentraining spazierten die Katzen gelassen und problemlos in ihre Transportkisten. Zuvor hatte Taraba diese vorsorglich mit Einstreu aus ihren Boxen ausgelegt, um den Raubkatzen etwas Stallgeruch mit auf die Reise zugeben. Der männliche Tigernachwuchs hat Hagenbeck bereits vor längerer Zeit verlassen: Kater Vitali reiste in den schottischen Blair Drummond Safari Park und Bruder Mischka fand im entfernten Japan sein neues Zuhause.

Für Anushka und Dascha war der Transport dagegen nur ein Katzensprung in den rund 60 Hektar großen Wildpark in der Lüneburger Heide mit seinen 1.200 Tieren aus 140 Arten. Dort wartete das 16 Jahre alte Tigermännchen Alex bereits sehnsüchtig auf seine neuen Lebensgefährtinnen. Und auch Hagenbecks Zuchtpaar Marushka und Yasha lebt wieder glücklich vereint in seinem 565 Quadratmeter großen Außengehege.