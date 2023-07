Tierpark Hagenbeck bleibt wegen Orkanwarnung am Mittwoch geschlossen

Mit Blick auf mögliche Unwetter bleibt der Hamburger Tierpark Hagenbeck am Mittwoch geschlossen. „Aufgrund der aktuellen Sturmwarnung bleibt der Tierpark Hagenbeck heute am Mittwoch, den 5. Juli 2023, geschlossen“, teilte der Tierpark auf seiner Homepage mit. Das Tropen-Aquarium habe aber wie gewohnt für die Besucher:innen geöffnet.

Das Sturmtief „Poly“ fegt am Mittwoch über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst ruft dazu auf, auf unnötige Autofahrten zu verzichten und windanfällige Gegenstände zu sichern. Die Unwetterwarnung gilt ab 11:00 Uhr am Vormittag bis voraussichtlich 20:00 Uhr am Abend.

Mit dpa