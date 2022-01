Tierischer Lebensretter: Hund warnt Herrchen vor Hausbrand in Blomberg

In Blomberg im Landkreis Wittmund (Niedersachsen) kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand in einem Wohnhaus, bei dem jedoch keine Menschen verletzt wurden. Sie konnten sich in Sicherheit bringen, weil ein Hund seinen Halter warnte.

Vermutlich brach das Feuer in einem angrenzenden Carport aus und griff auf einen Teil eines Doppelhauses über. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieser Teil bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf den weiteren Teil des Doppelhauses konnte verhindert werden.

Der geschädigte Hausbewohner ist offenbar durch seinen unruhigen Hund namens Muffin auf den Brand aufmerksam geworden und verständigte daraufhin seine Nachbarin in der anderen Doppelhaushälfte. Beide Personen und der Hund blieben dadurch unverletzt. Feuerwehrleuten war es während der fortschreitenden Löscharbeiten am Sonntag noch gelungen, drei von vier Zwergpapageien aus dem brennenden Haus zu retten.

Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Angaben zur Schadenshöhe können zurzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.