THW Kiel feiert Heimsieg in der Handball European League

Die Handballer des THW Kiel haben zum Auftakt der European League einen Heimsieg gefeiert. Der Bundesligist setzte sich 32:27 (18:14) gegen den spanischen Vertreter CD Torrelavega durch. Emil Madsen erzielte als bester Werfer zehn Treffer für den deutschen Rekordmeister. Für die Gäste war Angel Fernandez fünfmal erfolgreich.

Die Spanier zeigten in ihrem ersten internationalen Spiel der Vereinsgeschichte nur wenig Respekt vor dem Tabellenachten der Bundesliga. In der 18. Minute führten die Kieler nur mit 9:8. So dauerte es, bis die Gastgeber durch einen verwandelten Siebenmeter von Madsen beim 12:9 (21.) erstmals deutlicher in Führung gingen.

Torhüter Tomas Mrkva und der THW Kiel bezwangen den spanischen Club CD Torrelavega. Marius Becker/dpa

Kutz und Pabst sammeln internationale Spielzeit

Angesichts der dünnen Personaldecke schenkte THW-Trainer Filip Jicha auch zwei Nachwuchskräften das Vertrauen. So sammelten der 19-jährige Linus Kutz und der 20-jährige Henri Pabst internationale Einsatzzeit.

Torrelavega hielt bis zum Ende der Partie gut mit. In der 56. Minute verkürzten die Spanier auf 27:29, doch zur großen Überraschung in der Wunderino-Arena reichte es nicht. Dafür machten die Gäste in der entscheidenden Phase zu viele Fehler.

SAT.1 REGIONAL/dpa