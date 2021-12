Tausende Menschen demonstrieren in Hamburg gegen Corona-Maßnahmen

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Hamburg gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Sie zogen laut Polizei in mehreren Blöcken durch die Innenstadt. „Nein zur Impflicht!“ hieß es auf vielen selbstgebastelten Plakaten. Die Veranstalter riefen die Teilnehmer:innen immer wieder auf, friedlich zu bleiben und Masken aufzusetzen.

Rund 8.000 Menschen waren nach Polizeiangaben zu der Demonstration unter dem Motto „Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern“ erwartet worden. Nach Einschätzung von Beobachterinnen bzw. Beobachtern könnten so viele Demonstrantinnen und Demonstranten zusammengekommen sein. Die Polizei konnte zunächst keine Zahl angeben. Seit Freitag gilt in Hamburg eine Verordnung, nach der bei Demonstrationen Masken getragen werden müssen.

Jusos, die Grüne Jugend und Gruppen aus der linken Szene hatten zu mehreren Gegenkundgebungen aufgerufen. Laut Polizei kamen zu diesen Versammlungen deutlich weniger als die von den Veranstaltern erwarteten knapp 1.000 Menschen. Eine Gegenkundgebung wurde sogar abgesagt. Die Polizei war insgesamt mit knapp 800 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

