Tattoostudio wehrt sich erfolgreich gegen Corona-Auflagen: In Husby darf wieder tätowiert werden

Freude über Post vom Verwaltungsgericht Schleswig: Die Betreiber des Tattoostudios „Black Pearl Tattoo“ in Husby im Kreis Schleswig-Flensburg hatten mit ihrem Eilantrag Erfolg. Das Ergebnis: Sie dürfen mit sofortiger Wirkung wieder tätowieren.

„Ich musste mich erstmal setzen, als die Nachricht kam. Es ist eine große Erleichterung, da verdrückt man erstmal eine Träne“, so Studiobetreiber Nori Storm. Er kann es noch gar nicht richtig fassen.

Friseure, Kosmetikstudios, Nagelstudios und ähnliche Betriebe durften unter Auflagen am 4. Mai wieder öffnen – Tätowiersalons mussten weiter geschlossen bleiben. Begründung: Ein Tätowierer arbeite zu lange und zu nah am Kunden. Zu pauschal, befanden Nori Storm und seine Frau Sonja diese Einschätzung und stellten einen Eilantrag beim zuständigen Verwaltungsgericht in Schleswig. Das Gericht gab den Eigentümern des Studios nun Recht.

Tattoos an Armen, Beinen, Händen und Füßen sind nun wieder möglich

Das Hygienekonzept des „Black Pearl Tattoo“ sieht vor, auf stundenlange Sitzungen und Tätowierungen im Gesichtsbereich zu verzichten. Weniger aufwendige Tattoos an Armen, Beinen, Händen und Füßen sind also möglich. „Wir sind vorerst die einzigen, die öffnen dürfen. Ich hoffe aber, dass sich viele Studios auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts berufen und ebenfalls bald wieder loslegen können“, freut sich Nori Storm. „Heute ist es nicht mehr möglich, zu tätowieren, dazu ist hier zu viel Action“, sagt Storm fröhlich. „Alle Plätze werden vorbereitet, alle Kunden kontaktiert. Morgen legen wir los!“

Kevin Laske