Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Hochbahn ohne Einigung

06. März 2026
Verdi hat in der Vergangenheit mehrfach zum Warnstreik bei der Hochbahn aufgerufen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Hamburger Hochbahn sind am Donnerstagnachmittag ohne Einigung geblieben. Das teilten beide Tarifparteien am Abend mit. Die Verhandlungen sollen am Montag fortgesetzt werden. Weitere Warnstreiks sind bislang nicht angekündigt. 

Die Hochbahn teilte mit, sie habe ein verbessertes Angebot vorgelegt. Das städtische Verkehrsunternehmen bietet demnach in drei Schritten bis zu 5,7 Prozent mehr Entgelt im Monat. Die angedachte Laufzeit des Vertrags geht aus der Mitteilung nicht hervor. Verdi fordert 7,5 Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

SAT.1 REGIONAL/dpa

